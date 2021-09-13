Доля "зеленой" энергии в Ростовской области в 2022 году должна превысить 10%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в структуре потребления Ростовской области должна быть доведена в 2022 году до 10,1%. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Доля энергии, полученной из возобновляемых источников, в структуре потребления Ростовской области должна достигнуть в 2021 году 8,2%, в 2022 году планируется на уровне 10,1%", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального Минпрома, в первом полугодии 2021 года суммарное производство электроэнергии в Ростовской области составило 22,8 млрд кВт/ч, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2020 году регион вышел на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди субъектов РФ.

Первые ветропарки в Ростовской области ввели в эксплуатацию в 2020 году на территории Красносулинского и Каменского районов, их суммарная мощность составила 350 МВт. В конце июня текущего года в Азовском районе начала работать еще одна ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью 90 мВт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что реализовавший проект инвестор обратился к властям региона с просьбой рассмотреть возможность строительства еще одного ветропарка.

Планируется, что до 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей.