Цифровой рубль станет третьей формой денег в России до 2030 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России, - станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года. Об этом говорится в представленной Минфином РФ Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

"Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством", - указано в документе.

В стратегии отмечается, что введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса.

Согласно документу, в условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов правительство РФ и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов с учетом того, что оно несет высокие риски для граждан, а также может затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий.

В понедельник, 13 сентября, Минфин представил для общественного обсуждения стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг.

Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.