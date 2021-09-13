Кабмин и ЦБ намерены способствовать доступу граждан на рынки капитала

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ и Банк России намерены содействовать росту доступности венчурного финансирования, привлечению капитала граждан в стартапы через цифровые права, а также популяризировать участие в IPO (публичное привлечение капитала) среди населения. Об этом говорится в опубликованной стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

В части развития рынка капитала основной акцент будет сделан на обеспечении возможности долгосрочного финансирования деятельности предприятий на всех стадиях развития бизнеса, сказано в документе. При этом акцент будет сделан прежде всего на долевом и смешанном (гибридном) финансировании бизнеса.

Развитие инструментов финансирования

Для формирования спроса на производимые стартапами продукцию и услуги, а также снижения барьеров их участия в публичных госзакупках могут быть установлены минимальные уровни вложений госкомпаний в инновационные продукты новых предприятий. В свою очередь институты развития могут выполнять функции управляющих партнеров для государственных и частных предприятий по вложениям в капитал инновационных компаний, сказано в документе. Правительство с ЦБ также намерены уделить внимание развитию инструментов структурирования сделок венчурных инвестиций и росту уровня финансового образования.

Для выстраивания эффективного корпоративного управления в непубличных компаниях, привлекающих капитал на открытом рынке, ведомства намерены поддержать доступность актуальной линейки гибких или гибридных финансовых инструментов для бизнеса. Среди таких инструментов - цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, акции с разным набором прав, конвертируемые долговые инструменты и опционные программы. Чтобы поддержать потенциал привлечения капитала граждан в стартапы через утилитарные цифровые права, планируется уделить внимание минимизации рисков при использовании краудфандинговых площадок.

Среди важных задач в документе также выделяются создание инструментов оценки инвестиционных перспектив российских предприятий (скоринговые сервисы) на основе объективных данных задачей для обеспечения доступности привлечения долевого финансирования частными компаниями. Банк России намерен приложить усилия для формирования среды доверия к таким сервисам по аналогии рейтингов кредитного качества заемщиков.

Правительство и регулятор также ставят своей целью простимулировать развитие рынка IPO через снижение регуляторных барьеров. Кроме того, государство намерено создавать условия для содействия развитию институциональных инвесторов: страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.