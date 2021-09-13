Кабмин и ЦБ России считают приоритетным развитие интеграции с финрынком Китая

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство и ЦБ РФ рассматривают в качестве приоритетного направления интеграцию российского и китайского финансовых рынков. Об этом говорится в опубликованной стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года.

"Приоритетным направлением является развитие интеграции с азиатскими рынками, прежде всего с финансовым рынком Китая. При содействии Банка России продолжится работа по развитию взаимодействия между российским и китайским финансовыми рынками", - сказано в документе.

В качестве целей называется формирование независимой российско-китайской инфраструктуры учета прав российских и китайских инвесторов на ценные бумаги эмитентов двух стран, содействие обеспечению доступа эмитентов и инвесторов к рынкам капитала России и Китая, а также наращивание доли национальных валют во взаиморасчетах.

Одновременно будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финрынках и с другими азиатскими странами, в том числе с целью обеспечения доступа к рынкам капитала друг друга, а также увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах.

Также в целях увеличения роли Москвы как международного финансового центра планируется упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами. Предполагается создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями, в том числе в области удаленной идентификации, а также упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами.