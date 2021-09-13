Раскрытие нефинансовой информации компаний может стать обязательным

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России считает необходимым через мягкое регулирование перейти к обязательному раскрытию компаниями нефинансовой информации. Об этом говорится в подготовленной министерством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

"Раскрытие нефинансовой информации является важным фактором, мотивирующим публичные акционерные общества на выстраивание своих бизнес-моделей и стратегий с учетом экологических, социальных факторов и факторов корпоративного управления. Это обеспечивает более сбалансированное и устойчивое развитие экономики и общества в целом", - сказано в документе.

В частности, Минфин отмечает важность перехода на обязательное раскрытие такого типа отчетности.

"Представляется целесообразным на основе мягкого регулирования через рекомендации Банка России по раскрытию нефинансовой информации постепенно добиться осознания большинством публичных акционерных обществ необходимости раскрытия такой информации. После формирования единого международного стандарта будет рассмотрен вопрос о закреплении подходов к раскрытию нефинансовой информации в нормах права", - говорится в стратегии.

Верификация и ESG-ренкинг

Также в документе сказано о необходимости разработки регулирования процессов верификации и ESG-ренкинга инструментов и проектов.

"Будут прорабатываться вопросы развития и донастройки регулирования и надзора в сфере учета рисков окружающей среды, климатического перехода и ESG-рисков, с учетом формирующихся международных подходов и результатов российской практики", - сказано в стратегии.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). Как правило, деятельность компаний в этой области отражается в нефинансовой отчетности, однако в настоящее время ее составление не является обязательным.

ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.