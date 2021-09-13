Минфин предлагает ввести институт медиации при реструктуризации долгов граждан

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Институт медиации между должником и кредитором при реструктуризации долгов граждан необходимо ввести в России, следует из стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, которую представил Минфин для общественного обсуждения.

"В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан", - говорится в документе.

Институт медиации повысит эффективность реструктуризации чрезмерной задолженности гражданина, отмечается в стратегии. Возможно, в долгосрочной перспективе институт будет совмещен с деятельностью коллектора, финансового уполномоченного или судебного пристава-исполнителя, говорится в документе.

При этом в стратегии указывается, что уже предприняты несколько шагов помощи закредитованным гражданам, например, введены ипотечные каникулы, введен институт банкротства гражданина, в том числе во внесудебном порядке, от претензий кредиторов защищен прожиточный минимум.

В Минфине отметили, что сейчас повышается доступность для кредиторов данных о связанных с гражданином операциях и рисках, но, с другой стороны, усиливается уязвимость граждан к росту долговой нагрузки в связи с расширением возможностей дистанционной покупки услуг и товаров в рассрочку и в кредит, в том числе в рамках экосистемных бизнес-моделей.

"В такой ситуации оправдано повысить ответственность кредиторов за принимаемые кредитные решения, снизив пороговые критерии для реструктуризации кредитов и списания долга, что отчасти должно ограничить чрезмерный рост кредитной доступности", - считают в Минфине.

О стратегии

В понедельник, 13 сентября, Минфин представил для общественного обсуждения стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия была сделана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа была проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе потребителями финансовых услуг. Стратегия касается нескольких направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.