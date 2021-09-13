Решение о введении ИИС третьего типа могут принять в 2022 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о введении индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа может быть принято в 2022 году, сообщил в ходе пресс-брифинга по стратегии развития финансовых рынков на ближайшие 10 лет замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"По третьему типу [ИИС], я думаю, решение будет приниматься в 2022 году", - сказал Моисеев.

После расширения лимита взноса по ИИС второго типа планируется вернуться к вопросу отказа от ИИС первого типа. "Первоначальный план был ликвидировать их [ИИС первого типа] уже в этом году. Но сейчас мы от этого плана отказались. В целом я думаю, что мы вернемся к этому вопросу после того, как у нас будут расширены лимиты по ИИС второго типа", - пояснил Моисеев.

Об ИИС

С 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.

В конце 2020 года Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.

Третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию, считают в ЦБ. При этом для ИИС нового типа также будут предусмотрены налоговые льготы.