{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка.
Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка.
Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка.
Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка.
Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка.

Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка. Главное

© Антон Новодережкин/ТАСС

Министерство финансов совместно с Банком России и участниками рынка подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Стратегия касается нескольких направлений, в их числе защита прав потребителей, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования рынков, в первую очередь, страхового. Документ, который вынесли на общественное обсуждение, пока не содержит целевых показателей, но позже, как сообщается, при внесении в правительство, они в нем появятся. В частности, в документе отмечается, что

  • цифровой рубль станет третьей формой денег в стране до 2030 года
  • Минфин и ЦБ создадут механизм выхода граждан из закредитованности
  • Минфин также предлагает ввести институт медиации при реструктуризации долгов граждан
  • раскрытие нефинансовой информации компаний может стать обязательным
  • особое внимание уделят развитию роботизированных помощников на финрынке
  • документ предусматривает создание условий для развития новых для российского рынка страховых продуктов
  • в документе сказано о необходимости разработки регулирования процессов верификации и ESG-ренкинга
  • до 2030 года в России должна появиться Национальная климатическая стратегия, которая  определяет программу перехода страны к углеродной нейтральности
  • Агентству по страхованию вкладов намерены позволить фондировать разрывы ликвидности в случае их возникновения выпуском облигаций
  • правительство и ЦБ намерены содействовать формированию эффективной системы защиты прав потребителей и инвесторов при трансграничном оказании финуслуг
  • в качестве приоритетного направления рассматривается интеграция российского и китайского финансовых рынков, одновременно будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финрынках и с другими азиатскими странами
  • власти намерены содействовать росту доступности венчурного финансирования, привлечению капитала граждан в стартапы через цифровые права, а также популяризировать участие в IPO среди населения
Теги
Россия
РЖД назначат на 3-7 ноября 160 дополнительных поездов
В том числе, как сообщает холдинг, это поезда в Санкт-Петербург и Нижний Новгород
Читать полностью