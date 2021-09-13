Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка. Главное

Министерство финансов совместно с Банком России и участниками рынка подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Стратегия касается нескольких направлений, в их числе защита прав потребителей, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования рынков, в первую очередь, страхового. Документ, который вынесли на общественное обсуждение, пока не содержит целевых показателей, но позже, как сообщается, при внесении в правительство, они в нем появятся. В частности, в документе отмечается, что
- цифровой рубль станет третьей формой денег в стране до 2030 года
- Минфин и ЦБ создадут механизм выхода граждан из закредитованности
- Минфин также предлагает ввести институт медиации при реструктуризации долгов граждан
- раскрытие нефинансовой информации компаний может стать обязательным
- особое внимание уделят развитию роботизированных помощников на финрынке
- документ предусматривает создание условий для развития новых для российского рынка страховых продуктов
- в документе сказано о необходимости разработки регулирования процессов верификации и ESG-ренкинга
- до 2030 года в России должна появиться Национальная климатическая стратегия, которая определяет программу перехода страны к углеродной нейтральности
- Агентству по страхованию вкладов намерены позволить фондировать разрывы ликвидности в случае их возникновения выпуском облигаций
- правительство и ЦБ намерены содействовать формированию эффективной системы защиты прав потребителей и инвесторов при трансграничном оказании финуслуг
- в качестве приоритетного направления рассматривается интеграция российского и китайского финансовых рынков, одновременно будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финрынках и с другими азиатскими странами
- власти намерены содействовать росту доступности венчурного финансирования, привлечению капитала граждан в стартапы через цифровые права, а также популяризировать участие в IPO среди населения