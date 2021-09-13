Что вошло в стратегию развития финрынка Минфина и Центробанка. Главное

Министерство финансов совместно с Банком России и участниками рынка подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Стратегия касается нескольких направлений, в их числе защита прав потребителей, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования рынков, в первую очередь, страхового. Документ, который вынесли на общественное обсуждение, пока не содержит целевых показателей, но позже, как сообщается, при внесении в правительство, они в нем появятся. В частности, в документе отмечается, что

цифровой рубль станет третьей формой денег в стране до 2030 года

станет третьей формой денег в стране до 2030 года Минфин и ЦБ создадут механизм выхода граждан из закредитованности

Минфин также предлагает ввести институт медиации при реструктуризации долгов граждан

при реструктуризации долгов граждан раскрытие нефинансовой информации компаний может стать обязательным

компаний может стать обязательным особое внимание уделят развитию роботизированных помощников на финрынке

на финрынке документ предусматривает создание условий для развития новых для российского рынка страховых продуктов

для российского рынка в документе сказано о необходимости разработки регулирования процессов верификации и ESG-ренкинга

до 2030 года в России должна появиться Национальная климатическая стратегия , которая определяет программу перехода страны к углеродной нейтральности

, которая определяет программу перехода страны к Агентству по страхованию вкладов намерены позволить фондировать разрывы ликвидности в случае их возникновения выпуском облигаций

в случае их возникновения правительство и ЦБ намерены содействовать формированию эффективной системы защиты прав потребителей и инвесторов при трансграничном оказании финуслуг

в качестве приоритетного направления рассматривается интеграция российского и китайского финансовых рынков , одновременно будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финрынках и с другими азиатскими странами

, одновременно будет уделяться внимание развитию взаимодействия на финрынках и с власти намерены содействовать росту доступности венчурного финансирования, привлечению капитала граждан в стартапы через цифровые права, а также популяризировать участие в IPO среди населения