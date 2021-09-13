Путин до 1 ноября ждет доклад по возвратам соцвыплат, списанных банками на кредиты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал до 1 ноября предоставить доклад по возврату социальных выплат, списанных банками в счет погашения кредитов.

"Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

В нем подчеркивается, что доклад нужно предоставить до 1 ноября 2021 года, далее - один раз в квартал. Ответственным за выполнение Путин назначил главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину.

Президент также поручил "правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)".

На выполнение этой задачи глава государства дал срок до 1 февраля 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и Набиуллину.