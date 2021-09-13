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Путин поручил предусмотреть средства на модернизацию сельских отделений "Почты России"

Также правительству вместе с "Почтой России" поручается обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на докапитализацию АО "Почта России" для ее модернизации. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации [предусмотреть] бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", - говорится в списке поручений.

Отмечается, что такие меры кабмину необходимо предусмотреть при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Кроме того, правительству вместе с "Почтой России" поручается обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, государственных и муниципальных услуг. Ответственными по этому поручению назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Почты России" Максим Акимов. Срок выполнения поручения установлен до 1 ноября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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