{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

Поручение должны реализовать до 1 октября
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Соответствующее поручение, данное по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

На эту тему

"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", - говорится в тексте документа.

Соответствующее поручение дано по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года. Оно должно быть реализовано до 1 октября.

В ходе съезда президент выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах и пообещал единовременную выплату в 15 тыс. рублей в этом году не только военнослужащим, но и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
РЖД назначат на 3-7 ноября 160 дополнительных поездов
В том числе, как сообщает холдинг, это поезда в Санкт-Петербург и Нижний Новгород
Читать полностью