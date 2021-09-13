Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Соответствующее поручение, данное по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", - говорится в тексте документа.

Соответствующее поручение дано по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года. Оно должно быть реализовано до 1 октября.

В ходе съезда президент выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах и пообещал единовременную выплату в 15 тыс. рублей в этом году не только военнослужащим, но и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.