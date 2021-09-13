Путин рекомендовал единороссам помочь властям в реализации программ борьбы с безработицей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рекомендовал "Единой России" оказать содействие правительству и региональным властям в реализации программ, направленных на борьбу с безработицей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Речь идет, в частности, о реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 ноября, далее - раз в полгода.

Кроме того, в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 24 августа второго этапа съезда единороссов перед кабмином поставлена задача подготовки поправок, "направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации". Срок исполнения по этому пункту установлен до 1 февраля 2022 года.