Новейшая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ для Арктики готова к госиспытаниям

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ, предназначенная для применения в Арктике, подготовлена к госиспытаниям. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех").

"Опытный образец РЭМ-ГТ уже готов к государственным испытаниям, после чего мы сможем приступить к ее серийному изготовлению. Конечно, экипажу придется проходить специальное обучение, поскольку она отличается от традиционных машин", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Омсктрансмаша" Игоря Лобова.

Как проинформировали в компании, тяжелая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ создана на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ и предназначена для обеспечения проведения технического обслуживания и войскового ремонта образцов военной техники, дислоцированных в Арктической зоне, а также эвакуации военной техники.

"Время готовности РЭМ-ГТ к движению при температуре окружающего воздуха минус 50 градусов Цельсия составляет 30 минут. Машина оснащена самым современным оборудованием, которое помимо выполнения основных функций позволяет искать объекты эвакуации в дневное и ночное время, проводить радиационную, химическую и инженерную разведки мест выхода из строя и поврежденных объектов, а также выявлять минно-взрывные заграждения", - добавили в пресс-службе.