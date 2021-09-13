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"Северсталь" купила 24,5% у "Роснано" в СП "Башни ВРС"

Теперь доля сталелитейщика в СП составляет 49%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Северсталь" удвоила свою долю в совместном предприятии "Башни ВРС", производящем башни для ветроэнергетических установок, выкупив 24,5% у "Роснано", сообщила компания.

Теперь доля сталелитейщика в СП составляет 49%. Сделка была закрыта ранее в сентябре. Доля другого партнера - испанской компании Windar Renovables S.L. - остается на прежнем уровне в размере 51%.

Решение "Роснано" о выходе из проекта было принято после того, как СП достигло запланированных экономических показателей, сказано в сообщении.

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