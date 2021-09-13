В России с начала года ввели в эксплуатацию 36 объектов водоснабжения и водоочистки

МОСКА, 13 сентября. /ТАСС/. В России с начала года введены в эксплуатацию 36 объектов водоснабжения и водоочистки по федеральным проектам "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", а также индивидуальным программам социально-экономического развития регионов, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"Построенные, а главное, уже введенные в строй объекты водоснабжения, водоотведения и очистки позволили улучшить качество воды и доступность к ней в 22 регионах страны. До конца года к ним добавятся и другие субъекты, работа в которых продолжается и планируется к завершению в намеченные сроки", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

По федеральному проекту "Чистая вода" построено 30 объектов, причем 11 из них - в Брянской области. Кроме того, новые объекты ввели в Тамбовской, Московской, Оренбургской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской, Владимирской, Ивановской областях, а также Краснодарском крае, Ингушетии, Якутии, Чувашии, Карелии и Марий Эл.

По федеральному проекту "Оздоровление Волги" реконструировали очистные сооружения физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни" в Чувашии, систему обеззараживания очищенных сточных вод в Самаре, построили канализацию одного из микрорайонов города Лукоянова Нижегородской области и ввели в строй очистные сооружения водоотведения в Большом Селе Ярославской области.

По программе социально-экономического развития Республики Марий Эл улучшено водоснабжение жилых домов в Советском районе и введена в строй канализационная насосная станция, напорные и самотечные канализационные коллекторы в городе Звенигово.