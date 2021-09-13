Гознак запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гознак запустил бесплатный онлайн-сервис для умного поиска домашних животных с помощью технологии искусственного интеллекта, следует из сообщения предприятия.

"АО "Гознак" объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашних животных "Хвост удачи" (helppet.ru). Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация. Сервис позволяет найти потерявшихся кошек и собак. В его основу легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании. По оценкам создателей, аудитория сервиса может составить более 1,8 млн. человек". - следует из сообщения.

Механика работы сервис строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцах. Пользователь размещает на сайте объявление с фотографией животного, указывает дату и место его обнаружения или пропажи. При этом искусственный интеллект автоматически просматривает базу объявлений, и если изображение пропавшего животного совпадет с изображением найденного, система уведомит пользователя об этом. По данным Гознака, точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, превышает 97% для собак и 96,5% для кошек.

Онлайн-сервис бесплатный. Подать заявление о пропавшем или найденном питомце может любой желающий. При подаче объявления нужно пройти простую регистрацию. Сайт также дает возможность размещать объявления фондам и приютам - организации могут бесплатно пополнять базу сайта информацией о животных, которые ждут своих хозяев.

На сегодняшний день технология анализирует только объявления, поданные на сайте "Хвост удачи". "При этом у проекта нет цели сформировать базу фотографий животных. После того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут убраны со всеобщего обозрения", - сообщили в Гознаке.

В ближайшем будущем Гознак планирует запустить мобильное приложение, интегрированное с сервисом "Хвост удачи", развивать проект планируется на базе мобильной версии.