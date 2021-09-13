"Яндекс" создал фонд поддержки организаций, занимающихся развитием образования в IT-сфере

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о создании Фонда Сегаловича, который объединит некоммерческие образовательные проекты компании и поддержит занимающиеся развитием доступного и качественного образования в сфере математики и IT-организации. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса" в понедельник.

Илья Сегалович - один из основателей "Яндекса", создатель первой версии поисковика и автор слова Yandex.

"Сегодня, 13 сентября, в день рождения Ильи Сегаловича, мы объявляем о создании фонда, который будет носить его имя. Фонд будет действовать в духе Ильи - создавать образовательные решения, которые, с одной стороны, позитивно влияют на жизнь конкретного человека, а с другой - улучшают общество в целом. Хорошие знания - это возможность реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя в будущем", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Яндекса" в России Елены Буниной.

В компании добавили, что фонд будет заниматься развитием собственных проектов, выделять гранты организациям и общественным инициативам, а его эксперты будут оценивать проекты претендентов на гранты. Имена экспертов и грантовые программы объявят 10 ноября на конференции "Яндекса" об образовании YaC/e. Грантовый пул в 2022 году составит 250 млн рублей, уточнили в "Яндексе".

В задачи фонда входит сделать современное IT- и математическое образование доступным, развивать сферу образования с помощью доступных для всех данных, методик и технологий, поддерживать учителей и профессиональное сообщество, участвовать в проектах, укрепляющих стремление к знаниям, науке и культуре.