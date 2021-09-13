Россельхознадзор выявил карантинный вирус в нектаринах из Узбекистана

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил карантинный вирус бурой гнили в нектаринах из Узбекистана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Россельхознадзоре, 10 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с Государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан.

"Российская сторона сообщила, что выявила в партиях узбекских нектаринов карантинное для стран - членов ЕАЭС грибковое заболевание - бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola)", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор отметил, что ранее данный карантинный объект не выявлялся в узбекских фруктах, попросил провести расследование, выяснить происхождение продукции и обеспечить поставки в Россию продукции, выращенной только в зонах, местах, участках, свободных от заболевания.

Российское ведомство также подчеркивает, что бурая монилиозная гниль поражает не только косточковые, но и семечковые культуры, которые узбекская сторона также должна тщательно проверить.