Новый резидент АЗРФ инвестирует в экономику Архангельской области более 180 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) инвестирует более 180 млн рублей в экономику Архангельской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Новый резидент АЗРФ инвестирует более 180 млн рублей в экономику Поморья. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключила компания из Архангельска - ООО СЗ "Двина-Финанс", - сказали в пресс-службе. Согласно проекту, компания построит новый жилой комплекс на улице Володарского в центральной части Архангельска, будет введено около 5,5 тыс. кв. метров жилья. Общий объем инвестиций составит 184,5 млн рублей.

Общее количество резидентов АЗРФ в Поморье увеличилось до 55. В экономику региона планируется инвестировать 23,5 млрд рублей и создать 1 642 новых рабочих места.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.