Рейс Utair из Тюмени в Краснодар станет круглогодичным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair приняла решение сделать рейс из Тюмени в Краснодар круглогодичным. С октября число полетов по данному маршруту сократится с пяти до одного дня в неделю, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания сделала рейс Тюмень - Краснодар круглогодичным. В осенне-зимний период продолжатся полеты по данному маршруту, которые раньше выполнялись только в летней навигации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в сентябре Utair будет летать из Тюмени в Краснодар и обратно пять раз в неделю: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. С октября в расписании останется один рейс по субботам. Стоимость билетов составит от 4,6 тыс. рублей. "Направление Тюмень - Краснодар востребовано среди пассажиров, поэтому мы решили сохранить авиасообщение между городами и зимой. В будущем планируем увеличить количество частот", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Пресс-служба уточняет, что всего в осенне-зимнем расписании авиакомпании - 21 направление из Тюмени по России: в Анапу, Белоярский, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).