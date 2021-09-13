Количество установленных в Китае базовых станций для 5G превысило 1 млн

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Общее количество установленных в Китае базовых станций для стандарта связи 5G превысило 1 млн единиц. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.

"Китай построил более 1 млн базовых станций 5G, что составляет свыше 70% от мирового рынка", - приводит его слова агентство "Синьхуа". "Количество пользователей 5G превысило 400 млн, что является крупнейшей группой пользователей в мире", - указал министр.

Согласно прогнозу министерства, к 2023 году число абонентов 5G в КНР должно превысить 560 млн - около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в стране. Ранее в ведомстве также утверждали, что Китай занимает первое место и по числу патентов, связанных с технологиями связи 5G.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тыс. новых станций.