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Мишустин назвал историческим одобрение Россией и Белоруссией 28 союзных программ

Мишустин назвал историческим одобрение РФ и Белоруссией 28 союзных программ.

Акционеры "Магнита" избрали новый совет директоров
Его состав расширился за счет увеличения числа независимых директоров
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