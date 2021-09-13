Около 3 тыс. человек ожидается на Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области ожидают принять около 3 тыс. человек на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF). Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы ожидаем порядка 3 тыс. человек, в том числе гостей из Казахстана и делегацию франко-российской Торгово-промышленной палаты. Люди смогут принять очное участие, только если у них есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Во-вторых, на входе будет проводиться термометрия. Конечно, в помещении все будут носить маски и перчатки", - сказал он.

Моор добавил, что на главной пленарной сессии представители органов власти и руководители нефтегазовых и промышленных компаний обсудят, какие технологии надо развивать в ближайшее время, учитывая переход на возобновляемые источники энергии, а также необходимые меры господдержки.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. В программе форума более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.