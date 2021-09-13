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"Уралвагонзавод" стал первым предприятием, получившим почетный знак "За успехи в труде"

УВЗ наградили за большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил коллектив предприятия "Уралвагонзавод" почетным знаком "За успехи в труде". Текст указа главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского", Свердловская область", - говорится в документе.

О предприятии

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" (НПК "Уралвагонзавод") - российская группа компаний, выпускающая военную, железнодорожную, строительную, сельскохозяйственную и прочую технику (всего около 200 видов продукции) под брендом "УВЗ". Расположена в Нижнем Тагиле Свердловской области.

О почетном знаке

Почетный знак РФ "За успехи в труде" был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Согласно положению, награждение почетным знаком "За успехи в труде" "является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет, предшествующие дате внесения представления о награждении".

Представления о награждении почетным знаком вносятся президенту руководителями федеральных ведомств или главами регионов.

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