Инвесторы вложат 170 млрд рублей в проекты на территории моногорода на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить в ближайшие годы 170 млрд рублей в реализацию проектов на территории моногорода Невинномысска на Ставрополье. Это позволит создать 9 тыс. рабочих мест, сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"Невинномысск - это, прежде всего, территория опережающего социально-экономического развития, предоставляющая льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, арендной платы. В городе также действует региональный индустриальный парк, обеспеченный коммунальной и транспортной инфраструктурой. В общей сложности достигнуты соглашения о реализации в Невинномысске в ближайшие годы проектов общей стоимостью более 170 млрд рублей с созданием 9 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Одна из задач создания ТОСЭР и регионального парка - диверсификация экономики моногорода и снижение зависимости от градообразующих предприятий. По данным городской администрации, новые проекты уже позволили снизить долю градообразующих предприятий в общем объеме отгрузки с 70% до 50%.

"В городе развиваются проекты новой не типичной для Невинномысска экономики: пищевая промышленность - это новые заводы кондитерских изделий, производства молока, переработки овощей; легкая промышленность - запущены ряд швейных производств; металлургическая промышленность - это и производство стали, металлопроката, радиаторов отопления, алюминиевых баллонов, гидрометаллургия; сельское хозяйство - суперинтенсивные сады, животноводство и не в последнюю очередь логистические центры", - отметил Миненков.

Невинномысск с населением более 117 тыс. человек является единственным моногородом Ставрополья, градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании в границах моногорода территории опережающего социально-экономического развития. Резидентам предоставляются льготы по налогам на прибыль, налогам на имущество и землю, на обязательное пенсионное и медицинское страхование и т. д.