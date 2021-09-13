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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 9,5% годовых

Повышение ставки с 9% до 9,25% произошло 26 июля

НУР-СУЛТАН, 13 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%", - говорится в сообщении.

26 июля Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых.

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