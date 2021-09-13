Акционеры "Магнита" избрали новый совет директоров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Акционеры торговой сети "Магнит" приняли решение о расширении совета директоров с 9 до 11 человек, в том числе увеличив число независимых директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Собрание акционеров "Магнита" выбрало новый совет директоров, число членов которого было увеличено с 9 до 11 на годовом собрании акционеров в июне этого года. Семь его членов ранее уже были директорами "Магнита", однако в его состав усилился за счет четырех новых членов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, в обновленный Совет директоров "Магнита" вошли сразу четыре новых члена, трое из которых - независимые. В частности, в совет вошли сооснователь, председатель правления и партнер компании Marathon Group, являющегося вторым по величине акционером компании, Сергей Захаров. Кроме того, в него вошли бывший топ-менеджер компании Bain&Company Пьерр Лорен Ветли, председатель совета директоров "Система Капитал" и "Система Азия", член совета директоров МТС банка Всеволод Розанов, руководитель стратегии и инновации глобального бизнес-подразделения Sanofi Наира Адамян.

Места в новом совете директоров компании сохранили президент и генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг, президент Marathon Group Александр Винокуров, представители ВТБ Капитала (основной владелец сети) Тим Демченко и Алексей Махнев, а также независимые директора Чарльз Райан, Вальтер Кох и Джеймс Симмонс. При этом совет покинули независимые директора Евгений Кузнецов и Грегори Моват, которые в прежнем составе возглавляли комитеты по финансовым рынкам и аудиту соответственно.

"Магнит" - крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. На 30 июня 2021 года сеть ретейлера насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 802 населенных пунктах Российской Федерации. Выручка ретейлера "Магнит" по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд руб., чистая прибыль упала за отчетный период на 6%, до 12 млрд руб.