РБК: массовое производство планшета на российском чипе "Скиф" запустят в 2023 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Массовое производство планшетов на российском микропроцессоре "Скиф" запустят в 2023 году. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента, побывавшего на презентации чипа, которую организовал его производитель компания-резидент кластера микроэлектроники АО "Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "Элвис").

Гендиректор НПЦ "Элвис" Антон Семилетов рассказал РБК, что производительность телефонов и планшетов на основе "Скифа" будет примерно соответствовать iPhone 6, поступившим в продажу в 2014 году, и iPad Air, первая модель которого вышла в 2013 году. Эти устройства могут иметь две видеокамеры разрешением до 16 мегапикселей, экран 4К, а также микропроцессор, обладающий минимальным энергопотреблением. Отмечается, что мобильный процессор "Скиф", который получил название 1892ВА018, может использоваться в планшетах, смартфонах, "умных" камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.

Как рассказал РБК Сергей Свиридов, советник председателя совета директоров российского производителя вычислительной техники ICL, первые подобные планшеты планируют выпустить к середине следующего года. Компания готова нарастить производство более 300 тыс. изделий в год, если будет такая необходимость. Руководитель направления мобильных устройств IT-компании "БайтЭрг" Филипп Валяльщиков рассчитывает создать первые серийные образцы планшета со "Скифом" к концу 2022 года, передает издание. Выпуск и массовое производство планируют организовать к концу 2023 года. По его словам, в год "БайтЭрг" будет выпускать до 700 тыс. планшетов в год. Валяльщиков добавил, что на данный момент "проблемным местом" в производстве являются сроки поставки комплектующих.

Помимо этого, одними из первых отладочные комплекты, позволяющие адаптировать софт под новый процессор, получили разработчик и производитель вычислительной техники "Информационная внедренческая компания" (ИВК), "Открытая мобильная платформа" ("дочка" "Ростелекома"), разработчик систем и средств телекоммуникаций, защиты информации НИИ "Масштаб", рассказал изданию директор по маркетингу и связям с общественностью НПЦ "Элвис" Андрей Пименов.

Семилетов рассчитывает, что их чип будет востребован благодаря ограничениям, которые вводятся на использование иностранной аппаратуры и электронной компонентной базы, пишет РБК.

Согласно данным РБК, президент ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности "Доверенная платформа" Андрея Тихонова считает, что создание первого специализированного процессора для мобильных устройств - это "настоящий прорыв для индустрии", поскольку до сих пор не было ни одного российского процессора, который был предназначен именно для этого сегмента. По мнению Тихонова, "в перспективе заинтересоваться планшетами и смартфонами на базе "Скифа" могут госорганы, предприятия с госучастием, крупные заказчики, которым требуется высокий уровень безопасности".

31 августа пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Также власти ввели правило "второй лишний" для остальной электроники и электронной медтехники. Речь идет о компьютерах портативных массой до 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичной компьютерной техники, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах. "Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог", - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, слова которого приводятся в сообщении министерства.