Регулятор ФРГ: несоблюдение анбандлинга при запуске "Севпотока - 2" грозит наказанием

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Несоблюдение при вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" условий так называемого анбандлинга (unbundling) будет рассматриваться как административное правонарушение и повлечет за собой наказание. Об этом заявили ТАСС в понедельник в Федеральном сетевом агентстве (регулятор ФРГ).

"Федеральное сетевое агентство не принимает решения о запуске, но проверяет соблюдение компанией правовых предписаний, например, соблюдения правил анбандлинга. Если к моменту ввода в эксплуатацию не будут соблюдены условия по разделению компаний, то Федеральное сетевое агентство может назначить наказание, рассматривая это как административное правонарушение", - пояснил представитель регулятора. Он напомнил, что разрешение на эксплуатацию выдают компетентные органы федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

"Северный поток - 2" должен соответствовать одному из базовых правил европейского энергорынка. Смысл анбандлинга заключается в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы "Северный поток - 2" был завершен до 23 мая 2019 года, то это правило бы его не касалось. Достроен он к тому моменту не был, но миллиардные инвестиции уже были сделаны - в Nord Stream 2 AG полагали, что это можно считать завершением проекта, но германский регулятор счел иначе и исключений для проекта делать не стал.

Чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС, оператор Nord Stream 2 AG в июне подал запрос в Федеральное сетевое агентство запрос на регистрацию в ФРГ независимого оператора транспортировки. В ведомстве пока изучают пакет документов.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.