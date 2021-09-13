Около 180 млрд рублей, предварительно, надо для развития Тобольска до 2030 года

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Тюменские власти оценивают необходимый объем средств для социально-экономического развития Тобольска, второго по населению города региона, предварительно, в 180 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Тюменского нефтегазового форума (TNF) губернатор региона Александр Моор.

"По предварительным оценкам, общий объем необходимых финансовых ресурсов до 2030 составит порядка 180 млрд рублей. В результате планируется, в частности, увеличить объем отгруженных товаров в три раза - до почти 1,5 млрд рублей, а турпоток в 4,3 раза - до более чем 450 тыс. человек", - сказал он.

Моор добавил, что все объекты, которые будут включены в программу развития города "Тобольск - 2030", обсудят с жителями города. "Сейчас мы делаем ставку на создание всей необходимой инфраструктуры для туристов. Говорят, что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, поэтому под нарастающий объем туристов мы должны создать всю необходимую инфраструктуру", - отметил глава региона.

По его словам, предыдущая программа развития города почти выполнена. В ней было более 40 объектов. Осталось построить центр гимнастики, в этом году планируется приступить к его строительству и завершить в ближайшее время.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.