Росатом создаст в Вологде интеллектуальную транспортную систему

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом") начинает реализацию проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в Вологде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города.

"В Вологде завершились конкурсные процедуры на установку серверного оборудования и программного обеспечения для Центра обработки данных и комплексов видеоконтроля, которые будут установлены на наиболее проблемных участках улиц. <…> Все эти виды работ являются этапами формирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на дорогах областной столицы. Победителем обоих аукционов общей стоимостью порядка 123 млн рублей стало АО "Цифровые платформы и решения умного города" - организация, которая входит в структуру АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР), дивизиона Госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

Контракты рассчитаны на два года. В 2021 году будут установлены 33 комплекса видеофиксации, смонтированы необходимые инженерные коммуникации. Задача этих камер - не фиксировать нарушения, а отслеживать дорожную обстановку. Параллельно будет внедряться программное обеспечение. Всего на этом этапе будут созданы шесть модулей и подсистем ИТС: модуль координированного управления движением, подсистема светофорного управления, подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС и так далее. Эти работы должны быть завершены в середине декабря 2021 года.

В течение 2022 года будут смонтированы еще более 70 комплексов видеоконтроля в других микрорайонах, проведено дооснащение Центра обработки данных. Это позволит запустить еще четыре модуля: контроль эффективности; директивное управление транспортными потоками; мониторинг параметров транспортных потоков; управление движением общественного транспорта.

В целом проект рассчитан до 2024 года. На этот период подтверждено федеральное финансирование в размере 240 млн рублей. После полного формирования система ИТС позволит в режиме реального времени управлять транспортными потоками, сделать дороги более удобными и безопасными, обеспечить бесперебойное движение пассажирского транспорта.