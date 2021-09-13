Около 600 проектов подано для оценки крупными компаниями на Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Около 600 различных проектов поступило для оценки и отбора крупными нефтегазовыми компаниями в рамках технологических дней Тюменского нефтегазового форума. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Тюменского нефтегазового форума (TNF) губернатор региона Александр Моор.

Формат технологических дней подразумевает отбор наиболее интересных проектов ведущими компаниями нефтегазовой отрасли и последующее внедрение решений на своих производствах.

"В целом было заявлено рекордное количество - около 600 проектов, из них более 180 были отобраны компаниями-организаторами технологических дней, и думаю, что порядка 50 пройдут финальный отбор, и предложенные решения смогут быть реализованы", - сказал он.

Моор добавил, что впервые на TNF пройдет День стратегического партнера "Газпром нефти", включающий стратегическую сессию, технологический день, а также открытый день технологического акселератора "Газпром нефти". Также впервые пройдут Дни поставщика компаний "Лукойл" и "Сибур холдинг". Третья новинка - лекторий TNF - пространство, созданное в коллаборации с Тюменским госуниверситетом и компанией "Cибур" для обмена креативными идеями и перспективными решениями.

Также на форуме будет работать выставка на площади 1,6 тыс. кв. метров. Впервые свой стенд организует компания Huawei. Всего будет 66 участников выставки.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.