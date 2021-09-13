Провинция Хайнань сформирует в ближайшие годы группу ключевых высокотехнологичных компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены в ближайшие несколько лет создать группу ключевых высокотехнологичных предприятий в целях дальнейшего раскрытия потенциала в развитии местной промышленности. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на документ, представленный провинциальным Управлением по науке и технологиям.

Реализация плана по оказанию особых мер поддержки компаниям в трех развивающихся отраслях начнется 3 октября. Речь идет о цифровой экономике, новых нефтехимических материалах и современной биомедицине.

К 2023 году местные власти рассчитывают на создание 200 мелких и средних предприятий с оригинальными технологиями и хорошим рыночным потенциалом, 50 так называемых компаний-газелей (быстрорастущие компании), проявляющих конкурентоспособную креативность, а также 20 ведущих предприятий с мощным потенциалом и вкладом в промышленное развитие провинции.

Работающие в высокотехнологичной сфере компании играют ведущую роль в продвижении научно-технических инноваций в экономике провинции Хайнань, которая стремится создать высокотехнологичную промышленность. Соответствующие задачи поставлены и в принятой в прошлом году программе строительства свободного торгового порта на Хайнане. В настоящее время,сообщает ресурс, в провинции зарегистрировано свыше 1 тыс. высокотехнологичных компаний, что почти в шесть раз превышает показатель периода 13-й пятилетки (2016-2020 годы).