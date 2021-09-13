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Песков назвал вопросы развития страны и поддержки граждан приоритетами в работе Путина

По словам пресс-секретаря президента, "так или иначе все эти темы высоко стоят в повестке дня всех мероприятий"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопросы развития страны и социальной поддержки граждан занимают ведущее место в рабочей повестке президента России Владимира Путина, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые задаются на встречах, на совещаниях, в первую очередь это вопросы социально-экономического развития страны, это то, что стоит во главе угла", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что среди приоритетов также "меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений и с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса". "Это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, какие темы Путин считает наиболее важными во время предвыборной кампании.

По словам Пескова, "так или иначе все эти темы высоко стоят в повестке дня всех мероприятий".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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