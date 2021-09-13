В Ингушетии выявили картельный сговор на 9 млрд рублей

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Ингушское УФАС раскрыло крупнейший в РФ картельный сговор на сумму порядка 9 млрд рублей, действия участников координировались со стороны производителя медицинских изделий. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель УФАС по Ингушетии Батыр Точиев.

"Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора, которое продолжалось почти два года и затронуло около 7 тыс. закупок по всей стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО "Медспб", ООО "Оптомед", ООО "Прайм", а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей", - рассказал он, отметив, что это крупнейший картельный сговор в стране.

По его словам, в результате сговора были заключены тысячи госконтрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. "Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия, вследствие чего объем закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться", - добавил Точиев.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО "МПК "Елец". При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям отечественной продукции.

Как отмечается, участники сговора использовали правило "третий лишний", которое применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные - поставщики иностранной продукции. "Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой", - сказал журналистам старший госинспектор Ингушского УФАС России Ахмед Аушев.