Цена на сжиженный газ на бирже опустилась ниже 39 тыс. рублей за тонну впервые с 13 июля

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу европейской части России снизилась по итогам торгов в понедельник на 9,6%, до 38,6 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В последний раз цена сжиженного газа на бирже находилась ниже отметки в 39 тыс. рублей за тонну 13 июля. Стоимость СУГ резко снижается четвертый торговый день подряд. С начала сентября этот вид топлива подешевел на 21,9%.

Биржевая цена на бензин также продолжает снижаться. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась за день на 0,6%, до 54,05 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,3%, до 58,12 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 49,51 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена топочного мазута по итогам торгов возросла на 1,8%, до 23,28 тыс. рублей за тонну. Незначительно увеличилась стоимость топлива для реактивных двигателей - на 0,3%, до 49,17 тыс. рублей за тонну.

О ситуации с СУГ

Стоимость СУГ в ходе биржевых торгов в середине августа неоднократно обновляла максимум на фоне аварии на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, в результате которой прерывались поставки сырья на Сургутский ЗСК (основной производитель СУГ в России).

Вскоре после этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям. В свою очередь министерство договорилось с производителями СУГ о том, что они в августе перенаправят с экспортных направлений на российский рынок около 40 тыс. тонн этого вида топлива.

Как отметил в беседе ТАСС вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев, нынешнее падение биржевой стоимости сжиженных газов связано с несколькими факторами. В частности, Гусев обратил внимание на завершение сезона отпусков. Он напомнил, что основными потребителями СУГ являются дачники, а также жители Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, эксперт добавил, что на снижение цен повлияло восстановление работы Сургутского ЗСК "Газпрома". "И отложенный спрос начал так работать, просто момент попался", - резюмировал Гусев.