Регулятор ФРГ начал рассмотрение заявки на сертификацию Nord Stream 2 AG

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германское Федеральное сетевое агентство приступило к рассмотрению заявки на сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора в ответ на запрос ТАСС.

Заявка была подана еще в июне. Агентство с тех пор проверяло, все ли документы имеются в наличии. Теперь "Бундеснетцагентур" проинформировало, что Nord Stream 2 AG "предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки".

"Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки", - отметили в регуляторе. Срок следует отсчитывать с 8 сентября, уточнили там. В итоге проект решения "будет предоставлен Еврокомиссии для оценки", отметил представитель агентства Фите Вульф.

Регистрация в качестве независимого транспортного оператора необходима для того, чтобы соответствовать одному из базовых требований Третьего энергопакета ЕС. Речь идет о так называемом анбандлинге (unbundling), или разделении компаний. Смысл в том, что юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать: для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы строительство газопровода "Северный поток - 2" завершилось до 23 мая 2019 года, это правило его бы не касалось.

Еще Nord Stream 2 AG предстоит получить сертификат на соответствие техническим нормам. Эти документы следует подать в Горное управление города Штральзунд.