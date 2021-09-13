В Кузбассе закроют шесть старых угольных котельных после запуска новой тепломагистрали

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Новая тепломагистраль протяженностью около 12 км построена от Беловской ГРЭС (входит в состав Кузбасского филиала СГК) до центра кузбасского моногорода Белово. Ее запуск позволит переключить потребителей на новую схему теплоснабжения и закрыть шесть старых угольных котельных в черте города, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Город и СГК смогли за год и три месяца реализовать этот амбициозный проект, которого жители Белова ждали 32 года. Тепломагистраль собирались построить еще в 1980-е годы, однако удалось это только сейчас. Теплопровод позволит вывести из эксплуатации шесть устаревших котельных, теперь не надо будет завозить для них 200 тыс. тонн угля в год. Это значительно снизит количество выбросов загрязняющих веществ в воздух, что существенно улучшит экологическую ситуацию в городе", - приводятся в сообщении слова губернатора Серея Цивилева.

Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей. Переход на новую систему теплоснабжения положительно скажется не только на экологии, но и на экономическом развитии города Белово. Созданные энергетические мощности позволят подключать новых потребителей практически без ограничений, развивать жилищное строительство и бизнес.

Белово - четвертый по численности город в Кемеровской области, в нем проживают около 127 тыс. человек. Экономика муниципалитета тесно связана с угольной промышленностью: на территории муниципалитета работают три угольных шахты и крупный разрез.