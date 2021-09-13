Сумму поддержки стартапов предпринимателей до 25 лет в Карелии увеличили до 250 тыс. руб.

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии увеличили размер максимальной выплаты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет с 200 тыс. рублей до 250 тыс. рублей на открытие первого дела. Кроме того, программу поддержки предпринимательства среди безработных расширили за счет включения в нее самозанятых, рассказала ТАСС начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

"Президент России Владимир Путин в этом году не раз говорил, что необходимо решать вопрос занятости молодежи, а также принимать меры по стимулированию молодежного предпринимательства. Наша мера поддержки как раз на это направлена. Мы увеличиваем сумму поддержки начинающих предпринимателей до 25 лет до 250 тыс. рублей", - рассказала собеседница агентства.

Как пояснили в региональном управлении, до сегодняшнего дня молодой предприниматель мог получить от государства на открытие собственного дела не более 200 тыс. рублей. На повышенную выплату в 250 тыс. рублей могли рассчитывать только безработные граждане, которые планируют начать свой бизнес в сферах производств или сельского хозяйства, а также люди с инвалидностью, предпенсионного и пенсионного возраста, а также женщины с несовершеннолетними детьми.

Сегодня в управление за поддержкой своего стартапа в большинстве случаев обращаются представители безработной молодежи, однако в возрастном сегменте до 25 лет таких людей единицы, что связывают с недостаточным финансированием их проектов.

"У людей постарше часто бывают свои накопления, оборудование, банки охотнее дают им кредиты, у них больше опыта", - отметила Фролова, добавив, что молодые люди чаще всего приходят с бизнес-проектами из сферы услуг и "многим для того, чтобы начать, не хватает совсем немного". "Понятно, что, например, для оказания услуг по грузоперевозкам на 250 тыс. рублей автомобиль не приобретешь, но многие берут недорогую машину, а средства гранта используют на ее ремонт", - добавила собеседница агентства.

Помимо увеличения размера выплат для молодых предпринимателей, в программу поддержки занятости также добавили категорию самозанятых. Теперь безработные, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщика на профессиональный доход, при открытии своего бизнеса смогут рассчитывать на помощь в размере 100 тыс. рублей. Как пояснили в республиканском управлении, это стало возможным после внесенных в федеральное законодательство соответствующих изменений.

Поддержка молодежного предпринимательства

Ранее сообщалось, что в Карелии в 2021 году выделено 116 млн рублей на поддержку предпринимательской инициативы безработных, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По мнению властей региона, эта форма помощи безработным наиболее эффективна для республики с большой территорией и отсутствием крупных предприятий в некоторых муниципальных районах.

В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил проработать программу поддержки молодежной занятости и предпринимательства в масштабах всей страны. Глава государства также предложил правительству усилить программы содействия занятости в тех регионах, где фиксируется высокий уровень безработицы, с учетом специфики экономики каждого субъекта.