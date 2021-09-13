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"Красавиа" открывает прямые рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск и Томск

Полеты будут осуществляться в первой половине дня

ТАСС, 13 сентября. Авиакомпания "Красавиа" запустит регулярные рейсы из крупнейшего аэропорта Ямала в Новом Уренгое в Красноярск и Томск в конце сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой в понедельник.

"Прямые рейсы из "газовой столицы" России в крупнейший город Восточной Сибири (Красноярск) запланированы с 26 сентября дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах ATR-42. Время в пути составляет три часа 40 минут. <...> Полеты в Томск будут выполняться с 28 сентября по вторникам и субботам также на воздушных судах ATR-42 вместимостью 46 мест", - говорится в сообщении с уточнением, что время в пути до Томска составит три часа.

Полеты будут осуществляться в первой половине дня. Стоимость билетов будет указана на сайте перевозчика.

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