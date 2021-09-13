ЦРПТ упростил выдачу маркировочных кодов для жизненно важных лекарств

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система маркировки лекарств начала автоматически определять жизненно важные препараты и лекарства стоимостью ниже 20 рублей для выдачи бесплатных кодов маркировки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Одним из важных нововведений, которое мы внедрили, стала привязка стоимости кодов маркировки к предельной отпускной цене на препараты и автоматизация выдачи кодов для жизненно важных лекарственных препаратов и лекарств стоимостью ниже 20 рублей. Напомню, для этих категорий коды эмитируются бесплатно", - приводит пресс-служба слова руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.

Он уточнил, что при заказе в системе маркировки участникам оборота необходимо актуализировать предельные отпускные цены в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) Минздрава России или в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.