Центр компетенций по маркировке упакованной воды начал работу в Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и производитель бутилированной воды Baikalsea Company открыли центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе (СФО) на базе производственного комплекса компании в Иркутске, сообщает в понедельник пресс-служба ЦРПТ.

"В товарной группе "Вода" мы накопили достаточно большой объем информации о маркировке продукции. Совместно с Baikalsea Company мы структурировали полученные знания и разработали обучающие материалы, которые включают не только инструкции, но и реальный опыт по внедрению маркировки и обороту такой продукции. Главная задача центра - помочь бизнесу получить максимум живой и практической информации от участника рынка, подготовиться к нововведениям и комфортно войти в работу по новым правилам", - цитирует пресс-служба руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

В центре компетенций производители упакованной воды смогут пройти обучение по работе с "Честным знаком", получить информацию об этапах маркировки, начиная от работы в системе, сериализации и настройки оборудования до взаимодействия с оптовым и розничным ритейлом. Кроме того, производители получат возможность ознакомиться с уже реализованными техническими решениями на производстве, с разнообразными методами маркировки, применяемыми на площадке Baikalsea Company, получить практический опыт от коллектива, который уже работает с маркировкой.

"Baikalsea Company готова поделиться опытом с другими участниками водной индустрии. Центр компетенций по вопросам маркировки упакованной воды поможет в практической работе любому производителю, обратившемуся к нам. Программой работы Центра предусмотрена как теоретическая часть, в которой мы рассказываем обо всех законодательных аспектах внедрения маркировки, так и практическая, начиная от способов нанесения маркировки и рекомендаций по выбору поставщика соответствующего оборудования, до ознакомления с работой оборудования на линии. Специалисты нашей ИТ-службы ответят на вопросы о взаимодействии программного обеспечения с системой маркировки", - пояснил председатель наблюдательного совета Baikal Company Максим Сурнин, слова которого приводит пресс-служба ЦРПТ.

Маркировка минеральной воды станет обязательной в России 1 декабря 2021 года, а с 1 марта 2022 года - для остальных видов питьевой воды. С 1 сентября 2021 года производители должны зарегистрироваться в национальной системе "Честный знак".