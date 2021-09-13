Хабаровский край получит 500 млн рублей на создание технопарка "Амур"

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат порядка 500 млн рублей из федерального бюджета на создание технопарка "Амур". Об этом прямой линии сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"На технопарк "Амур" нам подтвердили в 2022 году 250 млн, в 2023 - еще 250 млн. Это плюс к частным деньгам. А там несколько корпусов, где будут работать творческие люди", - сказал Дегтярев.

Создание инновационной площадки в Хабаровске признано масштабным инвестиционным проектом в сфере высоких технологий. Это будет первый такой технопарк в регионе. Основными направлениями деятельности будущего технопарка станут аудиовизуальный и анимационный контент "creative-парк", информационные технологии и разработка программного обеспечения "it-парк", высокотехнологичное обрабатывающее производство.

Площадь технопарка составит 5,1 тыс. кв. метров, предполагается строительство в два этапа двух трехэтажных зданий. Сроки реализации - 2021-2024 годы. Технопарк станет якорным объектов будущего межвузовского кампуса.