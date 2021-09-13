ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов для контроля ценообразования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ФАС России создаст перечень производителей основных и вспомогательных стройматериалов для оперативного регулирования ситуации с ценообразованием на рынке, говорится в сообщении службы.

"В I полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы. В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По информации ФАС, в реестр войдут крупные компании, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. Создание реестра нацелено на усиление внимания контрольно-надзорных органов за деятельностью организаций, "способных оказать влияние на соответствующие товарные рынки". Перечень позволит выявлять случаи необоснованного роста цен и реагировать на них, добавляют в антимонопольной службе.

В конце 2020 года несколько застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против нескольких трейдеров, а также самих производителей - ММК, НЛМК и "Северстали". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Кроме того, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке стекла против компаний "Салаватстекло" и "Гардиан стекло".