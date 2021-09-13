Хуснуллин: призовой фонд конкурса благоустройства в РФ могут увеличить на 1-2 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях могут увеличить на 1-2 млрд рублей из-за роста стоимости строительных материалов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить с 2022 года призовой фонд конкурса на создание комфортной среды в малых городах из-за роста цен на материалы.

"Пока мы обсуждаем этот вопрос с Минфином, планируется [увеличить призовой фонд] на уровне 1-2 млрд рублей в год. Окончательная сумма будет понятна после утверждения бюджета к концу ноября", - сказал Хуснуллин.

Увеличение призового фонда позволит компенсировать рост инфляции и цен на строительные материалы. При этом, по словам вице-премьера, количество победителей конкурса остается на уровне 160 проектов. Также Хуснуллин отметил, что пока не планируется распространять конкурс на средние по численности города, так как расширение числа участников потребует дополнительного финансирования.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".