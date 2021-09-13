Участники инвестфорума "Зауралье" в Башкирии заключили соглашений почти на 100 млрд рублей

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Участники инвестиционного форума "Зауралье", который прошел в конце прошлой недели в городе Сибай, заключили 23 соглашения на общую сумму 98 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте главы республики.

"Участники Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье", Форум , заключили 23 соглашения о реализации новых проектов на сумму 98 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Мероприятие посетили представители российских регионов, а также Турции, Белоруссии и Казахстана. В рамках форума также прошли два гастрономических фестиваля, заложены капсулы в честь начала строительства здания сибайской школы и реконструкции бизнес-центра. Также состоялся финал регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, всероссийский финал которого пройдет 24-25 сентября в Нижнем Новгороде.

Инвестиционный форум прошел с 9 по 10 сентября, его организовали Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. Состоялись стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции по развитию АПК, внутреннего туризма. На форум были приглашены представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты. Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" был организован с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.