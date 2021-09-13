ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году в 6 млн б/с

В отчете говорится, что спрос на нефть в III квартале текущего года был устойчивым на фоне роста мобильности населения, в особенность в странах ОЭСР. В то же время прогноз по спросу на нефть во втором полугодии был снижен по причине распространения коронавирусной инфекции и, в частности, штамма "дельта". В целом спрос на нефть в 2021 году восстановится до уровня в 96,7 млн б/с.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Рост глобального спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета ОПЕК, поступившего в ТАСС. Таким образом, оценка не изменилась по сравнению с августовской.

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В ОПЕК ожидают, что в 2022 году рост спроса на нефть в мире составит 4,2 млн б/с, что на 0,9 млн б/с выше оценки, чем в отчете за август. "Ожидается, что восстановление спроса на все виды топлива будет более сильным и будет поддерживаться стабильным экономическим ростом во всех регионах", - указали в организации. Совокупный спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 млн б/с, что выше допандемийного уровня.

При этом в ОПЕК ожидают, что к концу этого года темпы роста спроса замедлятся.

"После сильного роста спроса на нефть в III квартале мы ожидаем замедления темпов его восстановления к концу этого года", - отмечают эксперты ОПЕК. Они напомнили, что сильные темпы экономической активности во многом были возможны благодаря политики денежной стимуляции. "Однако наблюдающийся рост новых заражений COVID-19, особенно с учетом наступления холодов в Северном полушарии, может ухудшить позитивные прогнозы", - говорится в отчете.

В ОПЕК отметили, что "множественные неопределенности, включая продолжающуюся пандемию коронавируса, потребуют скоординированной политики добывающих стран", в том числе, участников Венского соглашения.

Обязательства по сделке

Страны ОПЕК в августе нарастили добычу нефти на 0,15 млн баррелей в сутки (б/ с) - до 26,76 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в августе выполнены на 121% от плана против 115% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производителя нефти в ОПЕК) составила 9,5 млн б/с (рост почти на 70 тыс. б/с к июлю). Страны ОПЕК+ с мая наращивают добычу. На 90 тыс. б/с, до 4,1 млн б/с добычу нефти в августе нарастил Ирак, на 55 тыс. б/с, до 2,8 млн б/с - ОАЭ и на 43 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с - Ангола. При этом на 114 тыс. б/с, до 1,27 млн б/с в августе добыча нефти упала у Нигерии, на 14 тыс. б/с, до 249 тыс. б/с - у Конго.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В августе добыча участников сделки составила 22,59 млн б/с против положенной по условиям 23,286 млн б/с. Всего в августе "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 4,1 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 3,397 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 121%.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц, этот план действует включительно по октябрь. Решение по ноябрю будет приниматься на министерской встрече 4 октября.

Запасы нефти ОЭСР

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле 2021 года составили 2,912 млрд баррелей, увеличившись на 10,5 млн баррелей, говорится в сентябрьском отчете. На этом уровне объем запасов был на 306 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 122 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Запасы самой нефти развитых стран в июле при этом снизились на 5,6 млн баррелей, остатки нефтепродуктов выросли на 16,2 млн баррелей.

В нынешних объемах запасы нефти покрывали потребность стран ОЭСР на 63,7 дня, это почти на 11,6 дня меньше, чем годом ранее, и на 1,2 дня меньше, чем в среднем за пять лет.

Средний за пять лет уровень запасов является основным ориентиром в соглашении стран ОПЕК+, которые согласованно сокращают или увеличивают добычу нефти в зависимости от состояния рынка.

Прогноз по предложению нефти стран "не ОПЕК"

Экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, понизили прогноз на 2021 год по объему предложения нефти от стран, не входящих в организацию, на 170 тыс. баррелей в сутки, в том числе из-за урагана "Ида" в США.

Прогноз был пересмотрен в основном из-за ожиданий по поставкам в III квартале 2021 года, в котором предложение нефти может быть на 500 тыс. баррелей в сутки ниже, чем ожидалось. "Изменения в основном связаны с прекращением добычи в Северной Америке из-за пожара на морской платформе Мексики и сбоев, вызванных ураганом Ида", - уточняется в документе.

В целом рост предложения в 2021 году на рынке нефти составит 900 тыс. баррелей в сутки - до 63,8 млн баррелей в сутки. Это произойдет за счет наращивания добычи в Канаде, России, Китае, США, Бразилии и Норвегии.

В предыдущем отчете, который был опубликован в августе, ОПЕК, наоборот, повысила прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 2021 и 2022 годы - на 0,27 млн баррелей в сутки и на 0,84 млн баррелей в сутки соответственно. Это было связано с решением стран ОПЕК+ наращивать добычу по 0,4 млн баррелей в сутки в месяц до сентября 2022 года.

По данным Минэнерго США, страна приостановила добычу более 90% нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида", который обрушился на штат Луизиана 29 августа. Как следует из ежемесячного отчета EIA, Минэнерго США рассчитывает постепенно восстановить добычу нефти в заливе в течение сентября. В ведомстве также спрогнозировали добычу нефти в Мексиканском заливе в сентябре на уровне 1,2 млн баррелей в сутки и ее рост до 1,7 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 г.

Президент США Джо Байден подчеркивал, что регион, пострадавший от "Иды", является ключевым центром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Он также поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах США.