Прирост числа ИИС в II квартале замедлился до минимума за всю историю инструмента

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Темп роста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2021 года оказался минимальным с начала появления данного инструмента в 2015 году. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России.

"По состоянию на конец квартала число ИИС составило 4,1 млн единиц (+7% за квартал, +72% за год). Как и кварталом ранее, в II квартале 2021 года лишь каждый восьмой брокерский счет открывался как ИИС (годом ранее - каждый третий счет)", - отмечает регулятор.

ПО данным ЦБ, новые инвесторы реже выбирают ИИС в качестве способа инвестирования, ориентируясь, скорее всего, на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования. При этом замедление темпов роста ИИС сопровождается ускоренным закрытием ранее открытых счетов.

"Соотношение прекращенных за квартал договоров к заключенным договорам ИИС в II квартале 2021 года было максимальным за всю историю наблюдений - 22% (кварталом ранее - 18%, годом ранее - 8%). При этом по брокерским ИИС соотношение составило 16%, а по ИИС в рамках ДУ (доверительное управление) - 65%", - сказано в документе.

Рост прекращенных договоров может быть связан с тем, что у клиентов, открывших несколько лет назад ИИС, стал заканчиваться период, в котором они могли получать налоговый вычет, полагают в ЦБ. Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании сократилась до 25% (кварталом ранее - 27%, годом ранее - 35%), в ДУ составила 72% (кварталом ранее - 72%, годом ранее - 66%).

Объемы активов

Помимо прочего, темп роста объема активов на ИИС замедлился до минимума за последние годы, однако остается выше темпов роста количества счетов, в том числе из-за положительной переоценки активов. По итогам квартала объем портфелей ИИС достиг почти 454 млрд рублей (+8% за квартал, +84% за год), из них 341 млрд рублей - на брокерских ИИС и 112 млрд рублей - на ИИС в рамках ДУ.

Более половины прироста объема портфелей было обеспечено нетто-взносами на ИИС. В результате средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания вырос до 93 тыс. рублей, а в рамках ДУ снизился до 258 тыс. рублей.

При этом доля ИИС от общего числа счетов в брокерском обслуживании и доверительном управлении остается существенно выше доли активов на ИИС от общего объема активов. Доля активов, учитываемых на брокерских ИИС, составляет 4,7% от активов физических лиц на брокерском обслуживании. Доля портфелей, учитываемых на ИИС в рамках ДУ, составляет 9,7% от общего объема портфелей физических лиц в ДУ, как и годом ранее.