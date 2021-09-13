Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали два соглашения на $411 млн

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали договор гарантии, а также соглашение о займе на общую сумму $411 млн. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали два соглашения на общую сумму $411 млн. $200 млн будут направлены на развитие высшего образования на Украине. $211 млн - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E", - отметил он.

В распространенном в понедельник сообщении правительства уточняется, что договор гарантии предполагает финансирование установки гибридных систем по производству электроэнергии в компании "Укргидроэнерго", второй документ носит название соглашения о займе "Проект "Усовершенствование высшего образования на Украине ради результатов".

Подписание документов состоялось в присутствии украинского премьера, а также вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.