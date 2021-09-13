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Трем районам Кубани выделили 455 млн рублей на повышение инвестиционной привлекательности

В муниципалитетах реализуют проекты по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили более 450 млн рублей на повышение инвестиционной привлекательности Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов для реализации индивидуальных планов развития, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор поставил задачу повысить инвестиционную привлекательность трех муниципальных образований с устойчиво низким уровнем социально-экономического развития. На этот год мы предусмотрели мероприятия в рамках бюджетного финансирования. В последующий период рассчитываем реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты дополнительно и на основе государственно-частного партнерства", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Игоря Галася.

Уточняется, что на эти цели из краевого бюджета направят 455,4 млн рублей, на которые в муниципалитетах реализуют проекты по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Так в Апшеронском районе в 2021 году начинается реализация пяти проектов, в Мостовском - семи, в Отрадненском - девяти.

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